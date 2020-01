I sintomi del nuovo coronavirus emerso in Cina “sono tipicamente respiratori: febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, affaticamento polmonare. Non ci sono terapie specifiche, quindi la malattia attualmente si cura come i casi di influenza grave, con terapie di supporto, farmaci antipiretici e antinfiammatori, e idratazione. Quando c’è una forma più grave, il paziente viene seguito in rianimazione con il supporto meccanico alla respirazione”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che fa il punto sulla terapia delle infezioni da nuovo coronavirus cinese.

