Fonti qualificate in aiuto dei cittadini alla prese con i dubbi sul nuovo coronavirus che ha messo in quarantena milioni di persone in Cina. A tutte le domande risponde infatti la Direzione Generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute. Ecco i 17 quesiti e le spiegazioni a cura degli esperti.

1. Che cos’è un coronavirus? I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria mediorientale (Mers) e la sindrome respiratoria acuta grave (Sars).

2. Che cos’è un nuovo coronavirus? Un nuovo coronavirus (CoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo.

