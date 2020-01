dall’inviato Francesco Maggi

Una lunga notte di paura quella vissuta da Bari, che ieri per alcune ore ha rischiato di diventare la prima città italiana con un caso di nuovo coronavirus cinese, sospettato in una paziente 40enne tornata dalla Cina e ricoverata in isolamento al Policlinico. Per ora le prime analisi dell’Iss sembrano escludere la presenza del temuto agente patogeno, ma si aspetta oggi la conferma dall’Inmi Spallanzani di Roma. Intanto, tra chi è arrivato in città dall’estero per vacanza o per affari c’è preoccupazione. Come il gruppo di giovani velisti del Nord Italia a Bari per un evento, che questa mattina cercavano notizie sul proprio smartphone e con aria preoccupata e un sorriso tirato si sono chiesti “ma siamo in pericolo?“.

