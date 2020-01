“L’unica spiegazione plausibile della portata dell’epidemia di nuovo coronavirus 2019-nCov a Wuhan è la trasmissione da uomo a uomo che si autoalimenta“. E’ l’analisi di un team di ricercatori dell’Imperial College London e a chiamarla in causa è il virologo italiano Roberto Burioni sul sito ‘Medical Facts’.”Stimiamo che, in media, ciascun caso abbia infettato altre 2,6 persone (intervallo di incertezza: 1,5-3,5) fino al 18 gennaio 2020. Ciò implica che con le misure in campo è necessario individuare e fermare oltre il 60% della trasmissione per essere efficaci nel controllo dell’epidemia”. Quanto osservato dagli esperti britannici, ragiona lo specialista, “supporta i timori espressi” riguardo alla circolazione del nuovo virus cinese.

Fonte