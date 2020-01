Cresce l’allarme legato al nuovo virus che sta colpendo la Cina e alcuni Paesi asiatici. Le autorità hanno scoperto che si tratta di un nuovo coronavirus, “una grande famiglia di virus che possono causare malattie negli animali e negli esseri umani, con sintomi che vanno dal comune raffreddore ad infezioni delle basse vie aeree”. Parola di Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene e Medicina preventiva all’università di Pisa, che per l’Adnkronos Salute ricostruisce le più celebri epidemie da coronavirus verificatesi fino ad ora. Il primo ‘salto’ dall’animale nell’uomo avvenne nel 2002, con la Sars. “La Sindrome acuta respiratoria severa (Sars), si ritiene che abbia avuto origine da piccoli mammiferi come lo zibetto”, ma fu identificata con certezza solo a partire da febbraio 2003, dopo la sua comparsa in focolai ad Hanoi, Hong Kong, Singapore.

