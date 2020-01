Virus Cina, atterrato a Fiumicino il volo con 202 passeggeri da Wuhan: "Nessun caso da segnalare"

FIUMICINO – Il volo da Wuhan della China Southern Airlines Cz 645,è atterrato alle 4.50 all’aeroporto di Fiumicino, con un’ora di anticipo. Il comandante aveva già avvisato gli uomini a terra dello scalo che nessuno dei 202 passeggeri aveva sintomi dell’influenza che stanno allarmando la Cina e il resto del mondo. Ma il protocollo, il primo in assoluto, è scattato ugualmente all’aeroporto di Fiumicino. Lo stesso applicato in tutto il resto d’Europa.



Così storditi dal fuso e dalle ore di volo i duecento viaggiatori in arrivo dalla metropoli epicentro del coronavirus, molti dei quali orientali, alcuni italiani e una coppia di australiani, la maggior parte con mascherine bianche su bocca e naso, si sono sottoposti ai controlli.

La società Aeroporti di Roma aveva messo a disposizione, su indicazione del Ministero della Sanità, una struttura decentrata rispetto ai Terminal, un “padiglione” con dei locali che servono proprio per gestire questa tipologia di casi di emergenza sanitaria. “Una struttura quella del canale sanitario che dispone dei più avanzati sistemi di biocontenimento”, sottolineano gli addetti ai lavori.



Cordone sanitario all’aeroporto di Fiumicino

I duecento sono sbarcati e dalla pista con 4 minibus sono stati trasportati direttamete al “canale sanitario”. Ognuni di loro era stato informato della procedura. Ad aspettarli medici ed esperti del Ministero, anche loro con mascherine e tute bianche simili a quelle usate sulle scene del crimine dalla Scientifica che hanno fatto passare sotto due “varchi” dotati di telecamere termiche i 202, uno per uno, per la rilevazione della temperatura corporea.

Le immagini sono state visionate dal personale medico che via via ha segnato la temperatura rilevata. Nessuno dei passeggeri si è opposto al controllo, qualcuno anzi ha tirato un sospiro di sollievo (una coppia di italiani) seppur non aveva alcun sintomo, per questa operazione di controllo.

“Tutti sani, nessun caso da segnalare”, il responso del Ministero. I passeggeri hanno poi compilato una scheda che indica destinazione e percorso una volta sbarcati, in caso la malattia si sviluppasse successivamente, dopo la fase di incubazione.

“La autorità cinesi stanno prendendo gli opportuni provvedimenti, è tutto sotto controllo”, dice palermitano che vive stabilmente in Cina sbarcato questa mattina a Fiumicino dal volo della China Southern Airlines proveniente da Wuhan. “C’è il Capodanno cinese, molti sono in viaggio e tutti al loro posto per controllare la situazione” aggiunge l’uomo che non si dice particolarmente preoccupato: “ci hanno avvisato della situazione, era tutto monitorato. Bastava stare attenti e prendere le precauzioni giuste. Non c’era nulla da preoccuparsi. Sull’aereo ci hanno dato questa mattina dei moduli da compilare e successivamente ci hanno controllato, con gli scanner, la temperatura corporea. Non mi risultano episodi sospetti”.

Anche altri passeggeri sbarcati hanno ribadito, “di non essere particolarmente preoccupati” e di “aver saputo che i voli in uscita da Wuhan erano stati sospesi solo all’arrivo qui a Roma”.

Lo staff di Adr, molto disponibile, ha provveduto al trasporto dei passeggeri al Terminal C per proseguire i normali controlli: stavolta quelli di immigration e ritiro bagaglio. “Il canale sanitario ha funzionato bene e le procedure concordate con il Ministero della Salute, che ha la competenza e la responsabilità sulla gestione di questo tipo di situazioni, sono state seguite fedelmente – spiega Ivan Bassato, direttore operativo di Adr – Tutto si è svolto in modo regolare, terminando le operazioni poco dopo le 6. Le procedure sono state svolte con attenzione da tutto il personale aeroportuale, in particolar modo dal personale medico e da quello che ha assistito il volo da Wuhan”.

Il volo di ritorno della Cina Southern Airlines non partirà più per la città da cui si è diffuso il coronavirus, che è stata isolata, ma sarà diretto a Canton.





