“Tutto il mondo s’interroga sulla veridicità dei dati statistici disponibili in Cina. In ogni caso, con tutte le limitazioni di sorta, sono quelli che abbiamo e su cui tutti dobbiamo riflettere”. Lo afferma su ‘Medical Facts’ il virologo Roberto Burioni, che insieme al collega Nicasio Mancini oggi analizza in dati disponibili: “In sintesi, sembra che nel resto della Cina si muoia molto meno per l’infezione rispetto allo Hubei. Alle 19 di lunedì 10 febbraio in Cina erano stati registrati 40.196 casi d’infezione da nuovo coronavirus con un totale di 909 morti (la totalità dei decessi meno il caso delle Filippine, l’unica morte al di fuori della Cina). È dal rapporto di questi due dati che deriva il valore di mortalità (anche se sarebbe più corretto parlare di tasso di letalità) compreso fra il 2% e il 3%”.

Fonte