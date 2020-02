Il gran Premio di Cina di Formula E previsto per il prossimo 21 marzo a Sanya, sull’isola cinese di Hainan è stato cancellato dal calendario a causa dell’epidemia di coronavirus. Ad annunciarlo gli organizzatori della gara in una nota. “Tenendo conto della continua diffusione del coronavirus e dopo una stretta consultazione con i servizi competenti della provincia di Hainan e del comune di Sanya, l’evento è stato annullato in accordo con la Fia e con la Federazione cinese di automobilismo“. A rischio anche il Gp di F1 previsto il 19 aprile a Shanghai, nei giorni scorsi la Fia ha reso noto di “seguire da vicino la situazione”.

