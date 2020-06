“Sars-Cov-2 o si adatta o è destinato a morire“. Lo afferma lo scienziato e virologo Giulio Tarro, in un’intervista sul blog della Fondazione Petro Nenni. L’esperto cita “uno studio fatto a Singapore”, e pubblicato in pre-print su Biorxiv “nel quale si dimostra che coloro che hanno avuto la prima Sars e sono guariti, hanno sviluppato un’immunità cellulare tale da renderli immuni anche al Sars-Cov-2. E questo perché i beta-coronavirus, categoria alla quale il Sars-Cov-2 appartiene, sono in grado di sviluppare un’immunità di tipo cellulare, addirittura più importante di quella derivante dalla produzione di Igg”.

