“Quello che ci ha contraddistinto fin dall’inizio è stato di fare un test in casa con reagenti validati”. Il virologo Andrea Crisanti spiega la ricetta che, insieme a un “nuovo macchinario” hi-tech “da mezzo milione di euro”, ha permesso all’azienda ospedaliera di Padova di avvicinarsi al “traguardo di 100 mila tamponi” processati per la rilevazione delle positività al nuovo coronavirus, che il direttore generale Luciano Flor pronostica verrà raggiunto “entro la fine di questa settimana”. Manca poco, hanno spiegato entrambi nel corso di una diretta Facebook in cui hanno fatto il punto sulla situazione nella struttura e su quanto fatto finora. E infatti, riferisce Flor, “dal 21 febbraio fino ad oggi i tamponi eseguiti” dall’azienda “sono stati 94.170”.

