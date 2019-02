In questi giorni Virginia Raffaele è stata accusata di aver invocato Satana a Sanremo.

Non si è tenuto conto della fede dei tanti cristiani che seguivano uno dei programmi più amati dagli italiani, mancando così di rispetto specialmente alle tante persone che sono realmente oppresse dalle forze del male. Penso sia opportuno che la brava comica Virginia Raffaele spieghi il senso di questa sua esibizione e che si ritorni a riflettere sulle ripercussioni di certe scelte che non possono ritenersi apparentemente banali”

“Pur non comprendendo quale fosse l’intento, il ridicolizzare o, ancor più grave, inneggiare il nome di satana in prima serata su Rai Uno, penso sia stato uno scivolone sconcertante. Lei sul palco, un ‘pulpito’ da cui per ben 5 volte viene invocato il nome di Satana. – ha dichiarato Don Aldo Buonaiuto , esorcista e sacerdote della Comunità Giovanni XXIII –

Oggi la comica ha risposto a queste accuse ridicole in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano.

“A me dispiace sempre, quando qualcuno soffre, o si offende, o ci rimane male. Ma sono troppo ironica per lasciarmi trascinare in una polemica così tetra e lugubre, oltreché surreale. Io preferisco farmi una risata, ovviamente satanica, e raccogliere tutti i fotomontaggi che girano in Rete sull’argomento: il mio preferito è quello con me a testa in giù accanto a Maria De Filippi, con un esorcista che scende le scale all’incontrario e la scritta: ‘Tutte coincidenze? Io non credo’.

Io posseduta sul palco dell’Ariston? E che ne so. C’è stato quel momento di meta-televisione in cui c’eravamo insieme io, la vera Vanoni e la vera Patty Pravo. Forse lo spiritello ne ha approfittato per entrarmi dentro in quell’istante lì. Sa come sono fatti: sono tremendi.”