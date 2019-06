Dagli esponenti dell’aristocrazia romana ed europea ai nomi del cinema e della cultura italiana. Un vero parterre de roi ha accolto nella Basilica di San Lorenzo in Damaso, sabato scorso alle 11,30, il piccolo Maffeo, figlio del principe attore, assessore alla cultura di Tivoli, Urbano Riario Sforza Barberini Colonna di Sciarra e sua moglie Viviana, battezzato da Don Ivan Grigis, tra i brani di Bach e Mozart eseguiti dal maestro Daniele Rossi e dal soprano Marta Vulpi, scelte personalmente dai genitori per accompagnare la processione al prezioso fonte battesimale, riaperto per l’occasione. Madrina del piccolo Maffeo è stata la principessa Alessandra Borghese, padrino invece il principe Oddone Colonna, entrambi amici di sempre della coppia Urbano e Viviana, che si era sposata l’anno scorso con una cerimonia blindatissima nella Chiesa del Sovrano Militare Ordine di Malta alla presenza dei soli testimoni e pochi amici intimi. Nella basilica, trasformata da Bramante nel XV secolo su commissione del cardinale Raffaele Riario, antenato del piccolo Maffeo, presente anche Franca Valeri, storica partner teatrale di Urbano Barberini, che per l’occasione ha scritto un piccolo racconto dedicato al principino, letto da un emozionato papà alla fine della cerimonia.

Fonte