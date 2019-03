Ieri nel programma Vieni da Me si è parlato del caso di Valeria Graci. La comica la scorsa settimana ha dichiarato di aver fatto il provino di Ballando con le Stelle, ma di non essere stata presa, per questo ha chiesto (ironicamente su Twitter) a Milly Carlucci di ripensarci.

Rosanna Cancellieri ha rivelato di aver sostenuto – proprio come la Graci – un provino per lo show di Rai Uno, ma di essere stata ignorata subito dopo (qui trovate il video).

“Come la capisco la Veraci, oops Graci. Questo è un ricordo doloroso. Una grossa delusione. Milly mi aveva chiamata. Io amo ballare, vorrei vivere sulle punte. Mi ha chiamato Milly…v’ieni ti voglio fare un provino perché pensavamo a te per averti nel cast di Ballando con le stelle’. Io pazza di gioia, do il meglio di me, cerco di fare la migliore delle figure, racconto tutto il mio amore, la mia dedizione, la passione per la danza e Milly mi dice ‘che bello, tu sei proprio la nostra concorrente ideale’. Torno a casa volando e non si sono fatti più vivi. Se sono stata rifiutata? Ignorata proprio, non mi hanno più chiamata! Che dispiacere. Perché? Mi hanno deluso. Illusa e delusa.”

Ma in Rai sono impazziti? Hanno tra le mani Valeria Graci e Rosanna Cancellieri e non le prendono?



Caterina, metti una buona parola per Rosanna Cancellieri 🙏😀Milly ti ascolterà e la chiamerà s ballando con le stelle. — Franca Dovesi (@pioggia_sereno) 13 marzo 2019

Io che penso al cast di @Ballando_Rai senza di me! #millyripensaci pic.twitter.com/pladvaC7bQ — Valeria Graci 🌈⭐️🦋 (@gracivaleria) 10 marzo 2019

Solo per precisare che ho fatto regolare provino e non sono stata presa! Succede 🤷🏻‍♀️ Mai chiesto niente a nessuno e se vede! 😅🤣 Al massimo #millyripensaci @GiusCandela @stanzaselvaggia @blogoit 😉💃🏻 pic.twitter.com/eycER4jRGH — Valeria Graci 🌈⭐️🦋 (@gracivaleria) 10 marzo 2019

A questo punto mi unisco al coro anche io: Milly ripensaci!