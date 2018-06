Sara Tommasi è finalmente tornate in sé, a Le Iene ha parlato della sua nuova vita lontano dalla tv, ma secondo Alberto Dandolo, l’ex naufraga starebbe pensando di partecipare al Grande Fratello Vip 3.

“Sara è uscita dal suo periodo buio, ha una relazione stabile e ora pensa di tornare in tv al Grande Fratello Vip, – scrive Dandolo su Dagospia – ci riuscirà? Ah, saperlo”.

Onestamente penso che il GF Vip non sia il programma adatto ad una ragazza fragile come Sara. Stare sotto le telecamere 24 ore su 24 potrebbe non farle bene, quindi spero che la cosa non vada in porto.



