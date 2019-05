“Mi dispiace che Marco abbia individuato me come capro espiatorio per le sue scelte dissennate”, ora “dice di volere il mio aiuto. Non capisco in che senso e in che modo”. Così Asia Argento, in un lungo comunicato diffuso dal suo avvocato Roberto Serio, replica alle dichiarazioni rilasciate da Marco Castoldi (in arte Morgan) in un’intervista a ‘Libero’ di lunedì scorso. Morgan, che il 5 giugno dovrà lasciare la sua casa venduta a un’asta giudiziaria, nell’intervista chiede aiuto ad Asia Argento, “con cui siamo in buoni rapporti – dice il cantante – e che è stata la causa principale, con un pignoramento, di tutto il procedimento giudiziario. Vorrei chiedere a chi l’ha comprata per pochi soldi di rivendermela e lasciarmi dentro”.

