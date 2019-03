L’attività investigativa si inserisce nell’ambito del progetto ‘Wanted 3’, promosso dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato per rintracciare i soggetti che, per sfuggire all’esecuzione di provvedimenti restrittivi, si danno alla latitanza sia in Italia che all’estero. Questo risultato è stato, inoltre, reso possibile dalla collaborazione tra la Polizia di Stato italiana e quella della Repubblica Dominicana, realizzata attraverso il servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. I cinque arrestati sono partiti dall’aeroporto ‘Las Americas’ di Santo Domingo e rientreranno oggi in Italia.

