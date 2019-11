BOLOGNA – “Il 90% delle denunce di violenza di uomini su donne sono false e vengono archiviate intasando procure e tribunali”. Il post del consigliere leghista di Casalecchio di Reno, un comune alle porte di Bologna, Umberto La Morgia scatena le ire e lo sdegno delle donne dem. “Parole inaccettabili, ecco il pensiero leghista: qui si nega che la violenza sulle donne sia un’emergenza in questo paese, una follia” reagisce Alice Morotti, consigliera e segretaria del Pd a Casalecchio.

Il post è sato pubblicato ieri nel giorno della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Non solo, denuncia Morotti, ancora più pesanti sono state le parole di La Morgia pronunciate nel consiglio Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia: “E’ arrivato a dire che la violenza sulle donne è un’esagerazione della cultura dominante femminista, imbarazzante. In un luogo istituzionale, poi: è gravissimo”.

Nella stessa seduta si è votato su un accordo per interventi di accoglienza, ascolto ed ospitalità per donne maltrattate o che hanno subito violenza. La Morgia, che a Bologna si è presentato in piazza Maggiore lo scorso sabato da solo vestito da pinguino, per manifestare contro le sardine, ha votato contro, il suo compagno di partito si è astenuto.

Nel post il consigliere leghista sostiene che “esiste anche la violenza delle donne sugli uomini, purtroppo ancora poco riconosciuta, poco condannata e poco dibattuta. Violenza non solo fisica, ma che si manifesta anche attraverso l’alienazione parentale (la distruzione del rapporto padre-figlio da parte della madre) e le migliaia di false denunce che le donne usano per avvantaggiarsi sull’uomo in sede di separazione civile, il quale spesso viene ridotto al lastrico”.

Ribatte Alice Morotti: “Esistono uomini che subiscono violenza, nessuno lo nega. Ma più spesso la subiscono da altri uomini: è un dato di fatto. Così come esistono le difficoltà dei padri separati, l’impoverimento che entrambe le parti subiscono in una separazione, ma cosa c’entra? Da qui a dire che il 90% delle denunce sono false ce ne corre. Questo è imbarbarimento”.