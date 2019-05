(Di Elena Davolio) – Sportelli nei conventi per mettere in condizione anche le suore di denunciare gli abusi di cui sono vittime. E’ uno dei progetti ai quali sta lavorando concretamente l’Unione superiori generali (Uisg) che nei giorni scorsi ha radunato a Roma le superiore di tutto il mondo in occasione dell’Assemblea generale triennale nel corso della quale si è fatto il punto anche sulla piaga degli abusi. Suor Carmen Sammut, la presidente uscente dell’ Uisg, nel documento finale, parla di quattro iniziative concrete che la Uisg spera di poter realizzare nei prossimi mesi proprio per contrastare gli abusi nei confronti delle religiose.

