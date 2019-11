“Bisogna denunciare le violenze per mettersi con il coltello dalla parte del manico, certo, ma bisogna dare alle donne la possibilità di muoversi con sicurezza. Bisogna cambiare qualcosa, perché le donne non devono aver paura di denunciare perché non sono tutelate abbastanza“. Gessica Notaro, ex miss Romagna, sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato ormai quasi tre anni fa, da altrettanti ha deciso di dedicarsi anima e corpo alle donne che, come lei, hanno subito violenze. E’ il volto, insieme a Bebe Vio, della campagna di Sorgenia per donare un giorno di energia alle ‘case rifugio’ del Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza. All’Adnkronos racconta come vorrebbe contribuire personalmente per migliorare la prevenzione e la sicurezza delle vittime: “Sto per fondare un’associazione che coinvolgerà anche agenzie investigative per migliorare questa lacuna nel lavoro di prevenzione. Nella maggior parte delle volte – dice – dopo la denuncia c’è una misura cautelare che non si sa mai se viene rispettata perché non ci sono gli strumenti per controllare tutto”.

Fonte