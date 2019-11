Una donna che con la propria mano dice stop alla violenza e che trova altre donne, ma anche uomini, che la aiutano e la supportano. Una rete di professioniste e professionisti, soprattutto di persone, dalla poliziotta alla medica, dalla volontaria del centro antiviolenza all’assistente sociale, dalla sindacalista all’avvocata, che fanno rete e insieme possono aiutare le donne vittime di violenza. È il senso della campagna lanciata per il 25 novembre dalla segreteria nazionale Silp Cgil, il sindacato dei poliziotti, con un manifesto dal titolo ‘Insieme per non essere più sole’.

Fonte