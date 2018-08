ROMA – Dalla folle “caccia al nero” di Luca Traini a Macerata ai migranti presi di mira con armi ad aria compressa in tutta Italia, fino al caso di oggi, gli insulti razzisti e le sprangate al domenicano all’uscita dal ristorante in provincia di Catanzaro. Ieri ad Aprilia (Latina), secondo episodio nella stessa città in poco tempo, un camerunense è stato ferito da un proiettile di piombo mentre passeggiava. I responsabili sono un 19enne e due minorenni.

In due mesi e mezzo si sono verificati una serie di episodi di violenza o semplice intolleranza nei confronti di migranti. Solo negli ultimi due mesi – e dunque escludendo il raid razzista con cui Traini voleva vendicare l’omicidio di Pamela Mastropietro e quello del giovane malese ucciso a Vibo Valentia il 2 giugno mentre prelevava del materiale da una fabbrica abbandonata, i casi più gravi sono stati 15, con due morti e dodici feriti.

11 giugno, CASERTA – Due immigrati malesi vengono raggiunti da colpi di pistola ad aria compressa sparati da una Panda in corsa con a bordo tre ragazzi. Ferito all’addome uno dei due.

20 giugno, NAPOLI – In due su un’auto colpiscono alla pancia con dei piombini uno chef 22enne maliano, da anni in Italia.

2 luglio, FORLÌ – Una nigeriana è avvicinata da un motorino e ferita a un piede con una pistola da soft air.

5 luglio, FORLÌ – Un ivoriano di 33 anni viene colpito mentre è in bicicletta: uno sparo da un’auto che lo affianca e fugge.

11 luglio, LATINA – Colpi di pistola ad aria compressa sparati da un’auto in corsa, con a bordo tre giovani, feriscono due giovani nigeriani in attesa dell’autobus.

17 luglio, ROMA – Una bimba rom di 14 mesi viene gravemente ferita alla schiena da un colpo di pistola ad aria compressa mentre è in braccio alla madre. Ad esplodere il colpo un 59enne romano, che si è difeso: “non volevo colpirla”.

26 luglio, CASSOLA (VICENZA) – Un operaio capoverdiano di 33 anni viene centrato da pallini mentre si trova su un ponteggio.

A sparare un 40enne: “ho mirato a un piccione”.

26 luglio, CASERTA – Un migrante della Guinea è colpito al volto con una pistola ad aria compressa da due ragazzi in moto.

26 luglio, PARTINICO (PALERMO) – Un senegalese di 19 anni viene insultato e picchiato mentre serve ad un bar. “Sporco negro, torna al tuo paese”, gli ha detto chi lo ha aggredito.

29 luglio APRILIA – Un marocchino di 43 anni, creduto un ladro – e nella sua auto vengono trovati degli arnesi da scasso – viene inseguito da tre cittadini del posto, finisce fuori strada, e poi viene colpito con calci e pugni. Morirà poco dopo.

30 luglio MONCALIERI (TORINO) – La primatista italiana under 23 di lancio del disco, Daisy Osakue, nata a Torino da genitori nigeriani, è colpita al volto da un uovo lanciato da un’auto.

3 agosto PISTOIA – Un 23enne del Gambia viene insultato con offese come ‘sporco negro’ e poco dopo sente vicino a lui uno o due colpi, forse sparati da una scacciacani.

15 agosto PARTINICO (PALERMO) – Alcuni immigrati che erano in attesa del pulmino che li riportasse nella comunità che li ospita vengono insultati e picchiati.

16 agosto APRILIA (LATINA) – Aprilia (Latina), Un camerunense è ferito da un proiettile di piombo mentre passeggia. A sparare, sono un 19enne e due minorenni.

17 agosto FALERNA (CATANZARO) – Un cittadino domenicano viene aggredito fuori dal ristorante da varie persone al grido “Non vogliamo negri qui” . Con lui c’era la moglie incinta.