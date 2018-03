Violentava le due figlie: arrestato 45enne a Napoli

Offerte in primo piano >> eBay <<

Fotogramma

Un uomo di 45 anni di Giugliano in Campania (Napoli) è stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti delle due figlie minori, di cui una adolescente e l’altra di pochi anni di età. I Carabinieri della stazione di Napoli Pianura hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip di Napoli Nord emessa al termine di indagini coordinate dalla Procura aversana e scattate nel febbraio 2017, dopo la denuncia presentata dalla madre delle bambine.

La donna aveva ricevuto “inquietanti confidenze” dalle due figlie, le quali raccontavano che il padre, per oltre 3 anni dal 2013 al 2017, dopo la separazione dalla madre, aveva abusato di loro. I fatti, secondo quanto ricostruito dalla Procura guidata da Francesco Greco, accadevano nelle prime ore pomeridiane nell’abitazione dei nonni paterni, in occasione delle visite domenicali al padre.Le minori, sentite in Procura con l’assistenza di una psicologa, hanno confermato integralmente quanto riferito alla madre, arricchendo il racconto di particolari inquietanti.

La Procura ha disposto una consulenza psicologica che ha ritenuto “genuino” il racconto delle bambine, confermando la loro attendibilità e la loro idoneità a rendere testimonianza. Si è proceduto inoltre a una consulenza medica che ha costituito un ulteriore riscontro al racconto delle vittime.