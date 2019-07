Hanno avvicinato due ragazze nella centrale pinetina con la scusa di una sigaretta, ci hanno parlato e le hanno convinte a salire con loro in macchina per fare poi una passeggiata al mare. Arrivati all’altezza di una discesa al mare alla periferia, a sud di Terracina, una delle due si è incamminata verso gli scogli attraverso un sentiero per rinfrescarsi. Seguita da uno dei due, un 20enne di origini irachene e un 30enne egiziano entrambi richiedenti asilo, è stata bloccata, palpeggiata nonostante le disperate richieste di lasciarla andare. Riuscita ad allontanarsi e a raggiungere l’auto, la giovane italiana ha però trovato ad attenderla solo l’altro ragazzo, in quanto la sua amica si era allontanata. E‘ stata costretta a salire a bordo, in balia dei due, toccata, picchiata con pugni perché non opponesse resistenza.

