Viola Valentino ieri mattina è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane ed ha parlato delle corna che le ha messo il suo ex marito, Riccardo Fogli.

La calunnia è un venticello. Se questo venticello si trasformerà in tempesta, capirà che cosa significa aver fatto del male a delle persone […] Io non sono stata tradita una volta sola, sono stata tradita mille volte, diecimila, non lo so quante. Ripagato con la stessa moneta adesso voglio vedere, se fosse vera questa cosa, se l’accetterà con grandissima dignità come ho fatto io”.

“Lei può negare quello che gli pare! Ci sono delle prove […] O la mettono a tacere dimostrando che la cosa non è vera oppure va avanti e vedremo come andrà.

Stamani però la cantante si è scagliata contro Fabrizio Corona ed ha preso le difese del naufrago.

“Un pensiero prima di andare a nanna anime belle. Trovo che il comportamento di Corona nei confronti di Riccardo sia veramente sleale! Ha tirato un sasso grande come una casa e poi ha nascosto la mano!!! Io credo che mostrare un pc chiuso e dire che li ci sono le prove sia da vigliacchi .. e nn credo ad una parola di quello che dice… dovrebbe chiudere la bocca e evitare inutili attacchi ad una persona più grande di lui che si sta mettendo in gioco.l’isola è un esperienza dura fisicamente e psicologicamente i partecipanti diventano persone più vulnerabili!! Quindi io nn condivido la prepotenza del signor Fabrizio Corona.

Ciao anime belle questo è il buongiorno che ho ricevuto questa mattina è inutile dirvi che sono molto triste e molto incaxxata. Sono tutti delle belve non si può ridurre un uomo in queste condizioni, lo stanno massacrando e per il bene che gli ho voluto e che gli voglio ancora è meglio che non incontri mai quello stronxo di corona!!!!!! Riccardo Fogli l’isola la deve vincere e non morirci”.

Con affetto la tua ex Moglie.. (Viola)”.