Dopo aver fatto sesso si sono presentati in caserma ognuno per far valere le proprie ragioni. Uno per ottenere la restituzione del portafogli e del cellulare che il gigolò aveva trattenuto come pegno per la prestazione sessuale non pagata, l’altro per ottenere i 450 euro pattuiti per il pomeriggio di sesso a pagamento. La vicenda si è verificata ieri primo maggio a Campagnola Emilia, nella bassa reggiana, con i carabinieri della locale stazione che hanno cercato di riportare alla calma i due precisando al gigolò che non poteva trattenere come pegno gli effetti del cliente che quindi gli venivano immediatamente restituiti non essendo certo intenzione del gigolò appropriarsene.

