Fasciata in un lungo abito bianco con una cintura dorata, proprio come una splendida venere nera. Così Viola Davis si è presentata sul red carpet della 14ma Festa del Cinema di Roma, per ritirare il Premio alla Carriera che le ha dedicato la kermesse capitolina. Affabile, sorridente, l’attrice afroamericana si è concessa alle telecamere ed ha scambiato due chiacchiere con i giornalisti. “Sono felicissima di questo premio -ha detto il premio Oscar come miglior attrice non protagonista per ‘Barriere’, di Denzel Washington- significa che una carriera ce l’ho, ed è importante”. L’attrice si è soffermata anche sui diritti degli afroamericani ad Hollywood, mostrando un atteggiamento positivo e di speranza. “C’è ancora tanta strada da fare -ha detto- ma ci stiamo battendo per questo”.

