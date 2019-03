È morto André Previn, compositore e pianista tedesco: vinse 4 premi Oscar per la Miglior colonna sonora.

È morto André Previn, celebre pianista, compositore e direttore d’orchestra tedesco. Il musicista se n’è andato all’età di 89 anni nella sua casa di Manhattan, dove ormai viveva da diverso tempo.

Apprezzato artista jazz all’inizio della carriera, raggiunse l’apice della gloria tra la fine degli anni Cinquanta e la metà degli anni Sessanta, quando vinse quattro premi Oscar per la Miglior colonna sonora.

Il noto compositore tedesco, naturalizzato statunitesne, vinse il suo primo Oscar nel 1959 per la colonna sonora di Gigi, di Vincente Minnelli. La stessa soundtrack fu premiata anche ai Grammy Award.

L’accoppiata Oscar-Grammy fu ripetuta l’anno dopo per le musiche di Porgy and Bess di Otto Preminger, mentre nel 1964 e nel 1965 dovette accontentarsi ‘solo’ del riconoscimento dell’Academy, per le colonne sonore dei film Irma la dolce di Billy Wilder e My Fair Lady di George Cukor.

Nel corso della sua carriera ottenne agli Oscar anche altre sei nomination per la Miglior colonna sonora e due nomination per la Miglior canzone originale.

Di seguito l’audio del tema principale di Irma la dolce:

Chi era André Previn

Nato da una famiglia tedesca di origine ebraica, si rifugiò a Los Angeles con la famiglia all’inizio della Seconda guerra mondiale. Iniziò la propria carriera nel mondo della musica lavorando come pianista jazz per artisti del calibro di Benny Carter ed Ella Fitzgerald.

Dopo i trionfi agli Oscar, divenne direttore dell’Orchestra sinfonica di Houston, e dal 1968 al 1969 della London Symphony Orchestra. Nella seconda metà degli anni Ottanta tornò a Los Angeles per dirigere la Philarmonic Orchestra e contemporaneamente si riavvicinò al mondo della musica jazz.

Nel 2010 era stato premiato con il Grammy alla carriera.

