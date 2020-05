Edizione insolita, quella del 2020, per l’appuntamento annuale che racconta la Sicilia del vino di qualità. ‘Sicilia en primeur‘, manifestazione organizzata da Assovini Sicilia, che riunisce 91 aziende rappresentanti di grandi, medie e piccole realtà produttive dell’isola, si è svolta infatti in versione digitale, a causa dell’emergenza sanitaria. Obiettivo sempre quello di raccontare l’andamento vendemmiale 2019. Una produzione, quella del 2019, che in Sicilia si attesta all’incirca su 4,3 milioni di ettolitri, nella media degli ultimi 5 anni. Insieme alle vendemmie 2014 e 2011, l’ultima vendemmia è la terza più scarsa in termini di quantità di raccolto negli ultimi 10 anni.

