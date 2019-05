Promuovere ed accreditare in Canada il brand ‘Sannio Falanghina’, utilizzando l’importante riconoscimento europeo assegnato da Recevin per stimolare l’enoturismo, destagionalizzando la proposta della valle del vino, e per incrementare le vendite. Un vino che già fa registrare numeri record. Basta pensare che la provincia di Benevento produce da sola l’80% della Falanghina distribuita in tutto il mondo. La partnership siglata oggi a Guardia Sanframondi (Benevento) tra la Capitale europea del Vino 2019 e il Paese del Nord America, quinto mercato di sbocco di calici made in Italy, rilancia la Falanghina sul mercato internazionale.

Fonte