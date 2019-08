Vanno sempre più di moda, ma nessuno ancora sa quali effetti producano realmente sul vino: anfore di terracotta e contenitori in cemento sono i più recenti trend per l’affinamento dei rossi, ricercati da un numero crescente di aziende come alternativa alle tradizionali barriques e ai silos in acciaio inox. Adesso arriva uno studio scientifico che consentirà di capire in che modo i diversi contenitori influenzino le caratteristiche chimiche e sensoriali dei vini: ci ha pensato la Cantina Sociale Colli Fiorentini con un progetto affidato alla Scuola di Agraria dell’Università di Firenze, proprio per valutare l’evoluzione del vino in funzione dei diversi contenitori.

