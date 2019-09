Compie 25 anni la Doc Bolgheri. Una Denominazione creata effettivamente nel 1983 ma la cui storia inizia ufficialmente nel 1994, quando furono inserite le indicazioni per la produzione dei vini rossi, a cui seguì, pochi mesi dopo, la fondazione del Consorzio. Dai 7 soci fondatori, oggi le aziende aderenti sono diventate 56, rappresentando oltre il 95% di tutti i vigneti del territorio, passati dai circa 190 ettari ai 1.370 attuali. La crescita più importante, in questi 25 anni, tuttavia, non è stata quella quantitativa ma quella della qualità che i vini di questo angolo di Toscana hanno raggiunto.

Fonte