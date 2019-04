Il congresso mondiale di enoturismo che Trieste ospiterà nel 2020 sarà l’occasione per il Friuli Venezia Giulia di lanciare la sfida al binomio tra enogastronomia e turismo congressuale. L’evento, presentato oggi a Vinitaly, nello stand della collettiva Ersa, avrà una portata cruciale per misurare la capacità del Friuli Venezia Giulia di fare sistema nella promozione delle proprie eccellenze vitivinicole e culinarie; ma sarà anche l’occasione per testare la vocazione al turismo congressuale della città di Trieste, scelta come sede italiana della dodicesima edizione dell’evento mondiale più importante per l’industria del turismo enogastronomico. L’International Wine Tourism Conference (Iwinetc 2020) si svolgerà dal 24 al 26 marzo 2020 quando esperti del settore provenienti da tutto il mondo prenderanno parte a conferenze, workshop, degustazioni e itinerari alla scoperta del patrimonio enogastronomico regionale.

