Vincenzo Di Primo non ha vinto il circuito danza dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma ha comunque ‘vinto’ in amore, dato che dagli ultimi aggiornamenti sembrerebbe avere un flirt in corso con un noto volto del programma: la ballerina professionista (nonché ex concorrente), Virginia Tomarchio.

Vincenzo e Virginia, entrambi siciliani, si conoscono da molti anni (ben prima di ritrovarsi ad Amici) e guardando le loro storie pubblicate su Instagram sembrerebbe che abbiano passato una serata in un locale romano da soli, fra calici di vino ed una scritta ‘love’ che ha ovviamente fatto mormorare i loro fan.

E’ nato un amore?