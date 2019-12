Coca Cola Future Legend: vince Edoardo Brogi, cantante del team pop guidato da Irama.

La prima music battle organizzata da Coca Cola, chiamata Coca Cola Future Legend, è stata vinta dal Team Pop di Irama. E in particolare da Edoardo Brogi. Il giovane cantante di Montespertoli, in provincia di Firenze, ha superato tutti nella finalissima e ha conquistato la possibilità di veder realizzato un videoclip per il suo ultimo brano, Senza di te.

Sarà lui la nuova star della musica pop italiana, magari erede vero e proprio del suo mentore Irama?

Coca Cola Future Legend: il vincitore

Edoardo Brogi è riuscito ad avere la meglio su Mike Sueg del Team Soul di Annalisa, su True Skill del Team Rap di Emis Killa e su JBarton del Team Trap di Charlie Charles.

La loro gara è partita nel dicembre 2018, con gran finale il 6 dicembre 2019 a Milano. L’ultimo atto è stato presentato da Fabiola e Dario Spada di Radio 105, alla presenza di tantissime persone. Edoardo Brogi ha tra l’altro vinto anche la possibilità di essere tra i protagonisti del Capodanno di Canale 5.



Irama

Chi è Edoardo Brogi

Cantante 23enne originario della provincia di Firenze, Edoardo Brogi ha conquistato il pubblico negli ultimi mesi con i suoi brani Parlami, Non sei tu e Senza di te, arrangiati con l’aiuto di Irama e del produttore Giulio Nenna.

Al termine del contest, lo stesso Edoardo ha dichiarato: “Sono felice di essere riuscito a comunicare al pubblico le emozioni che vivo attraverso la musica. Questo è sempre stato il mio obiettivo principale e ringrazio Coca Cola per avermi dato questa incredibile opportunità“.

Parole d’elogio anche da partte di Irama: “Edoardo è cresciuto nel corso di questa esperienza e sono sicuro che ora è pronto per il grande pubblico“. Di seguito l’audio di Senza di te: