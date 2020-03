La mente dell’HIM, Ville Valo, è tornata con quello che sembra essere un progetto solista chiamato semplicemente VV e con Gothica Fennica Vol. 1.

Ville Valo ha appena pubblicato un EP di tre canzoni chiamato Gothica Fennica Vol. 1. Il lavoro, che ha una forte somiglianza musicale con quello proposto negli anni con gli HIM, presenta i seguenti brani: Salute The Sanguine, Run Away From The Sun e Saturnine Saturnalia.

Gli HIM hanno completato un tour d’addio nel 2017, chiudendo l’ultimo capitolo di una carriera che li ha tenuti sulle scene musicali per 26 anni.

Formati nel 1991 da Valo, il chitarrista Mikko “Linde” Lindström e il bassista Mikko “Migé” Paananen, gli HIM hanno offerto al mondo una nuova interpretazione del genere metal, diventato noto come love metal, definizione che dà anche il titolo al loro quarto album.

Ville Valo degli HIM è tornato: ecco Gothica Fennica Vol. 1



Gli HIM – nel 2015 – si sono separati dal loro batterista di lunga data, Mika Kristian Karppinen (meglio conosciuto con l’appellativo Gas Lipstick) e lo hanno sostituito con Jukka “Kosmo” Kröger (ex HERRA YLPPÖ & IHMISET).

L’anno scorso, Ville Valo ha collaborato con il leggendario chitarrista, Esa Pulliainen, per registrare un album basato sulle canzoni del cantante finlandese Rauli “Badding” Somerjoki.

E, ora, arriva un nuovo progetto: VV, ossia semplicemente Ville Valo. L’ex frontman degli HIM, infatti, ha annunciato il suo ritorno pubblicando un nuovo EP – composto di tre tracce – intitolato Gothica Fennica Vol. 1.

I brani sono Salute The Sanguine, Run Away From The Sun e Saturnine Saturnalia.

Il video di Salute The Sanguine:

Il video di Run Away From The Sun:

Il video di Saturnine Saturnalia:

Ville Valo: “Con gli HIM? È stato un viaggio fantastico”

Parlando con Metal Hammer poco prima dell’ultimo tour degli HIM, Ville Valo ha dichiarato:

“È stato un viaggio fantastico e lo credo davvero. È la prima volta che posso davvero apprezzare ciò che abbiamo fatto perché non mi preoccuperò di quello che succederà dopo“.

E ha aggiunto: “Sarà bello cantare Join Me In Death perché posso pensare fino a che punto ci ha portato. Non devo pensare al prossimo album perché non ce ne sarà uno, e come entità gli HIM meritano rispetto e forse dobbiamo farlo in modo che le persone possano capire che è davvero finita e quindi possiamo chiudere quella porta“.

L’annuncio del nuovo lavoro discografico è arrivato proprio dalle pagine Facebook legate agli HIM, sulle quali è stata caricata anche una nuova immagine dell’Heartgram, simbolo distintivo del gruppo finlandese.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/theheartagramm

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/theheartagramm