Si avvicina alla risoluzione il giallo del cadavere, trovato all’interno di un muro, durante i lavori di ristrutturazione in una villa a Senago nell’hinterland milanese. I carabinieri del comando provinciale della metropoli lombarda ritengono che possa trattarsi di “Lamaj Astrit, un cittadino albanese, classe ’71, già domiciliato a Genova e noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, di cui era stata denunciata la scomparsa nel gennaio 2013”. Per i militari è “indubbia la morte violenta”. Gli inquirenti adesso stanno vagliando varie piste per risalire alle cause del decesso e identificare l’autore dell’omicidio.

