Dal 2016 ha rivoluzionato la gestione dell’accoglienza degli ospiti in una casa per un affitto breve, facendo sì che il proprietario possa gestire tutto da remoto: dall’apertura del portone e della porta di casa all’invio dei documenti di riconoscimento. Si chiama Vikey, una startup romana – parte del portafoglio di LVenture Group – che ha ideato un dispositivo innovativo che, senza dover richiedere permessi condominiali per l’installazione, permette agli host di gestire da remoto tutti gli aspetti del check-in dei loro ospiti. Ad oggi, ha installato 1.500 Vikey per un totale di 10.000 check-in al mese e l’obiettivo per il 2019 è di arrivare a 3.000 dispositivi.

