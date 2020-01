“Timbrare in mutande mi ha trasformato mio malgrado in un simbolo, ho peccato di malcostume, forse di scorrettezza amministrativa, ma non di certo di truffa allo Stato. E finalmente è stata riconosciuta la verità“. A dichiararlo, come riportato questa mattina dal quotidiano La Repubblica, è Alberto Muraglia, ex vigile e custode del mercato di Sanremo, assolto ieri dal gup di Imperia dall’accusa di truffa ai danni dello Stato insieme ad altri 9 imputati nel processo di rito abbreviato per assenteismo nel comune di Sanremo. Muraglia, dopo essere stato ripreso dalle telecamere a timbrare in slip, era diventato suo malgrado simbolo dell’inchiesta sui cosiddetti ‘furbetti del cartellino’.

Fonte