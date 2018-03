Un corteo e una targa nella metro di Piscinola per ricordare Francesco Della Corte, vigilante aggredito e ucciso da tre ragazzi mentre era in servizio notturno. Molta emozione ma manca la mobilitazione che si attendeva dal quartiere.

“Oggi c’è poca gente qui con noi. Ho visto uno striscione: Piscinola per Ciccio. Ma qui Piscinola non c’è. Ci siamo noi. Venite, uscite fuori dalle case, non abbiate paura, dite basta a questa violenza cieca. Come è possibile che ragazzini di 15 anni, poco più di bambini debbano avere tanta ferocia? Non bisogna avere nessuna pietà per i minori in”. La voce di Anna Della Corte squarcia il silenzio del corteo partito pochi minuti prima in memoria del fratello Francesco (detto Ciccio), vigilante aggredito e ucciso mentre era in servizio notturno alla metro di Piscinola. Circa duecento persone arrivano in silenzio davanti al cancello dove Della Corte è stato colpito a bastonate tre settimane fa. Ciascuno ha un fiore bianco in mano, l’emozione è forte, in tanti piangono.

Vigilante ucciso, manifestazione a Napoli per chiedere giustizia: “Purtroppo siamo pochi”

“Morte sul lavoro sembra quasi un bollettino di guerra. Resta in pace eroe silenzioso” recita lo striscione dei colleghi vigilanti. “Ci aspettavamo una maggiore presenza – spiega Marta, figlia di Della Corte – ma speriamo che questo corteo abbia comunque il merito di sensibilizzare la gente, sperando che atti vandalici feroci e senza senso non accadano mai più”. “La nostra speranza è che nessun’altra famiglia possa provare il dolore che stiamo provando noi” aggiunge il fratello Giuseppe, figlio maggiore di Francesco.

“Duecento persone sono troppo poche per un quartiere di 26 mila abitanti, oggi dovevamo essere in tanti” si rammarica la signora Emma, residente nel quartiere a pochi passi dai palazzi dei ragazzi arrestati. Il corteo arriva fino a piazza Tafuri e poi entra nella metro di Piscinola, dove viene scoperta una targa in memoria di “una vittima innocente sul lavoro”. “Non lo conoscevo ma sono qui per lui – si commuove Luisa Acone, di Scampia – oggi non potevamo mancare, invece il quartiere ha risposto poco. Ci lamentiamo e poi non approfittiamo della prima occasione per protestare”. “Abito nel palazzo di uno dei ragazzi arrestati – racconta Rosaria – non avrei mai creduto che potesse compiere un gesto così violento, sono rimasta sconvolta. La sua è una famiglia umile che forse per le difficoltà non lo ha seguito abbastanza”. “Il problema non sono più solo i ragazzi ma le loro famiglie a rischio – si commuove il vicesindaco Raffaele Del Giudice, presente al corteo – non riesco a guardare in faccia la figlia di Della Corte ma come si fa ad agire concretamente senza fondi? Deve intervenire il governo per aiutarci nel concreto, per rieducare intere famiglie che hanno perso l’abitudine alla genitorialità”.

La manifestazione per Francesco è stata organizzata dai suoi colleghi. Davanti al cancello della metro ce ne sono diversi, in divisa, con i cani al seguito. “Ho lavorato a Piscinola, in questa stazione – spiega Michele Onorato guardia giurata da 18 anni, tiene per mano la figlia Viviana di 8 anni che porta il cartello: “Voglio che mio padre torni a casa la sera” – Della Corte è la terza persona che ho visto morire sul lavoro Siamo qui perché quello che è accaduto non succeda più. E’ stato probabilmente lasciato solo. Chiediamo perciò al prefetto Carmela Pagano che metta regole precise agli

istituti di vigilanza, imponga pattuglie a due nelle stazioni e sui treni, per la salvaguardia delle guardie giurate che devono tornare a casa. Non si può risparmiare su questo lavoro. Altrimenti toglieteci le pistole e noi faremo i portieri ma così non ci sarà più sicurezza negli enti pubblici. In passato sono stato aggredito ad una stazione della Circumvesuviana a Nola. Ho avuto 5 mesi di infortunio. La sicurezza è prioritaria in questo lavoro”.