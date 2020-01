Oggi a Vieni da Me hanno affrontato l’argomento ‘Mark Caltagirone e Pamela Prati‘. Il vice direttore di Vanity Fair Malcom Pagani, ha rivelato che qualcuno sta pensando di fare un film su Pratiful. Non si tratterebbe di un cortometraggio come quello di Gianni Ippoliti, ma di un vero film.

“C’è un importante broadcaster che sta pensando di fare un film importante su questa storia”.

Caterina Balivo ha svelato un retroscena sull’ospitata di Pamelona a Vieni da Me (gennaio 2019). La Prati in camerino con la Balivo pare abbia parlato dei figli con le lacrime agli occhi.

“Io ho parlato per trenta minuti in camerino con Pamela. Mi ha parlato dei suoi figli con le lacrime agli occhi”

Chissà come stanno procedendo gli studi di Reby per diventare una splendida ballerina..



Anche Roberto D’Agostino ha parlato di Pamela Prati a Vieni da Me.

“Appena lei è andata ospite in tv a parlare di Marco e dei figli mi hanno chiamato per dirmi che era una fregnaccia. Così noi di Dagospia abbiamo iniziato ad indagare. Lei prima di internet ogni 10 anni ha annunciato un marito. Lo faceva sistematicamente. Adesso con internet queste cose si sgamano. Io poi ho saputo che non era stato architettato tutto solo per popolarità, ma era proprio una truffa. Lei si dice vittima, ma non lo è”.



