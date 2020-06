L’Italian Interactive & Digital Entertainment Association (Iidea), l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, annuncia oggi la nascita di Tuttosuivideogiochi.it, il primo portale nazionale dedicato ai genitori, agli educatori e a tutti coloro che sono interessati a conoscere più da vicino il mondo dei videogiochi. Il sito darà la possibilità di reperire informazioni, chiedere consigli a professionisti di diversi ambiti, e approfondire tutte le tematiche che ruotano intorno a questa popolare forma di intrattenimento, con l’obiettivo di far comprendere l’importanza non soltanto di informarsi, ma anche di giocare con i propri figli.

