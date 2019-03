Nuove circostanze tutte da verificare emergono sulla storia di Giulia Sarti e del suo ex e collaboratore Bogdan Tibusche. Lo racconta la nuova puntata delle Iene, dove in apertura Filippo Roma rivela le due fonti che avrebbero utilizzato per scoprire il caso dei presunti ‘furbetti’ dei bonifici annullati e delle false restituzioni al M5S. Si tratterebbe degli ex senatori Lorenzo Battista e Fabrizio Bocchino, espulsi dal movimento 4 anni prima. Il programma di Italia 1 si concentra soprattutto sulla vicenda di Giulia Sarti e sulle cifre non restituite. Sarti infatti non avrebbe denunciato il suo ex Tibusche per i mancati bonifici, ma per appropriazione indebita di 12mila euro.

