Dopo il futuro di Neymar, quel che sarà di Mauro Icardi è diventata la querelle dell’estate. C’è chi segue minuziosamente ogni mossa dell’Inter e del giocatore, chi al contrario non vede il momento che sulla questione sia messa la parola fine. Tutto dipende da quale angolazione si guarda la faccenda. Il club di Suning osserva da vicino e dopo avergli tolto la fascia di capitano e il numero 9 attende l’evolversi della situazione a cui sono interessate Roma, Napoli e Juventus. Tutte ancora in corsa e desiderose di acquistare l’argentino. I giallorossi hanno già fatto sapere che solo in cambio di Icardi cederanno Dzeko, alternative al momento non sono contemplate. I bianconeri dal canto loro attendono. E il Napoli? Il club partenopeo non si dà per vinto. La via per avere il nerazzurro è irta e piena di insidie, ma uno spiraglio sembra esserci ancora. In tal senso, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe pronta una ricca offerta per l’Inter e per Icardi, con il quale i contatti non si sono mai interrotti. Le ultime indiscrezioni parlano di contati telefonici con Carlo Ancelotti e con alcuni giocatori della squadra partenopea.

Nel mentre, i dirigenti interisti continuano a lavorare. L’idea è quella di prendere un terzino sinistro che vada a sostituire Dalbert. Piace Biraghi della Fiorentina, ma l’affare sembra già sfumato. Il nerazzurro vuole restare a Milano, al massimo accetterebbe di tornare al Nizza. L’altro obiettivo è un centrocampista. Arturo Vidal è tornato in orbita Inter da qualche settimana, ma non al prezzo imposto dal Barcellona: 20 milioni. Il club di Suning prenderebbe il cileno – non convocato in occasione dell’esordio in Liga – solo in prestito o ad un prezzo inferiore. Secondo i media catalani la destinazione più probabile per Vidal resta l’Inter. Sullo sfondo, come ipotesi remota, c’è il Paris Saint-Germain.