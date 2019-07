Le grida di disperazione al momento del risveglio dal coma farmacologico di Paolo Zorzi, il padovano di 45 anni testimone chiave dell’omicidio dell’amica e collega Marianna Sandonà avvenuto lo scorso 8 giugno in provincia di Vicenza, “rientrano nella norma. Il risveglio nel trauma è abbastanza consueto perchè il ricordo più ricorrente è sempre ciò che lo ha provocato”. A dirlo all’Adnkronos è Fulvio De Nigris, direttore del Centro studi per la ricerca sul coma ‘Gli amici di Luca’, membro dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e tra i fondatori della ‘Casa dei Risvegli Luca De Nigris’, unità ospedaliera ad alta specializzazione neuroriabilitativa (codice 75) della Azienda Usl di Bologna, in convenzione con l’Associazione Onlus ‘Gli Amici di Luca’.

