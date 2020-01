Un volantino razzista sulla bacheca del Partito democratico a Torrebelvicino, in provincia di Vicenza, riporta l’attenzione sugli episodi di antisemitismo degli ultimi giorni. Fuori dalla sede del Pd, non lontana da quelle di Anpi e Arci è stato appeso un foglio con la scritta: “27 gennaio giornata della memoria ricordiamoci di riaprire i forni: ebrei, rom, sinti, froci, negri, comunisti ingresso libero”. Sotto una svastica e la sigla “SS VI”, che sta per la milizia speciale tedesca di Verona.

Una scritta elaborata, più raffinata, nella sua efferatezza, rispetto a quelle apparse nei giorni scorsi a Mondovì, Brescia e Torino. Chi l’ha pensata sapeva chi veniva rinchiuso nei campi di concentramento nazista oltre agli ebrei. Anche la grafia ripropone il gotico, a richiamare la fascinazione per il retaggio nazista.

La coalizione civica Schio, che ha pubblicato la foto su Facebook, ha commentato: “Stücke. Pezzi. Così i nazisti chiamavano chi veniva prelevato e rinchiuso nei campi di concentramento. Un pezzo è un oggetto. Essendo un oggetto puoi farci quello che vuoi e quando hai finito di usarlo, lo puoi pure bruciare buttandolo in un forno. Questo foglio affisso oggi a Torrebelvicino racconta questo. La violenza passa attraverso una lenta deumanizzazione. Fa inorridire. Quando non si riconosce la dignità umana altrui si mette in discussione pure la propria. La libertà conquistata con la fine del nazifascismo va difesa tutti i giorni. Essere antifascisti vuol dire ricordare sempre chi è morto per la nostra libertà di pensiero e parola oggi”.







