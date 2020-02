I carristi del Carnevale di Viareggio contro Matteo Salvini. Il leader della Lega, atteso nella città toscana sabato 22 febbraio, dovebbe far visita agli hangar dove si costruiscono i carri del celebre Carnevale. C’è chi, come Umberto Cinquini, ha lanciato l’hashtag #portonichiusi, “per fare satira sullo slogan ‘porti chiusi’ del leader della Lega”, spiega. “Il capannone è casa mia, pago una concessione e sono libero di decidere chi far entrare”, aggiunge Cinquini spiegando che se Salvini vuole vedere un carro del Carnevale lo può fare assistendo alla sfilata.

Altri carristi hanno manifestano perplessità su un’eventuale visita ai capannoni, rimettendosi alle decisioni della Fondazione del Carnevale. Così ha fatto Edoardo Ceragioli, che a Salvini ha dedicato il suo carro ‘L’Amaro italiano’ e che, come ha spiegato a Nazione e Corriere Fiorentino, sabato non sarà a Viareggio: “Quello che volevo dire a Salvini l’ho già fatto con la cartapesta”, aggiunge. Annuncia che aprirà il suo hangar, su richiesta della Fondazione, Priscilla Borri che con Antonino Croce ha rimesso insieme Salvini e Di Maio sul carro ‘Quei gran geni di…’, ma spiega che non ci sarà “in coerenza col mio modo di vedere le cose”.

Stempera le polemiche la presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci: al momento non ha notizie ufficiali su una visita del leader leghista ma se verrà lo accoglierà alla Cittadella del Carnevale che, spiega, “ha sempre ospitato tutti”, gli “apriremo gli spazi comuni come ad esempio il Museo del Carnevale”.

La prevista visita del leader della Lega Matteo Salvini a Viareggio aveva già portato nei scorsi all’annuncio di un presidio delle Sardine in piazza Maria Luisa dalle 16 alle 18.30, mentre l’associazione Viareggio Meticcia, impegnata sui temi del’antirazzismo, aveva chiesto che all’ex ministro non fosse fatto visitare l’hangar dove viene ricoverato il carro del Carnevale che lo rappresenta.