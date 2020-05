“Ora mostro le mie cicatrici con orgoglio. Sono un segno di ciò che ho passato”. Gianluca Vialli non nasconde quanto la malattia lo abbia cambiato come persona, in una intervista al ‘Guardian’ l’ex attaccante parla della sua battaglia vinta contro il cancro negli ultimi 3 anni. “I miei amici, persone che erano a conoscenza della mia condizione, mi hanno detto: ‘Dai, vincerai questa battaglia. Puoi sconfiggere il cancro’. Ho sempre pensato di non voler combattere il cancro, perché è un nemico troppo grande e potente, ho sentito tutto questo come un viaggio. Si tratta di viaggiare con un compagno indesiderato fino a quando, si spera, non si annoi e muoia prima di me”, prosegue l’ex attaccante della Nazionale.

