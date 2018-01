Dopo anni di negoziati per poter aprire i primi Apple Store in India, si è finalmente arrivati ad una conclusione positiva. Il governo ha infatti annunciato che i rivenditori monomarca stranieri non avranno più bisogno di alcun permesso legato alla produzione dei dispositivi nel paese per poter aprire un proprio negozio.

Prima di questa decisione, le aziende straniere dovevano ottenere un’apposita autorizzazione da parte del governo, che spesso arrivava solo se quell’azienda produceva in India almeno il 30% dei dispositivi venduti nel paese. Per questo motivo, molte aziende straniere o avviavano la produzione in loco o si limitavano a far aprire negozi a partner locali.

Un portavoce del governo ha detto che questa novità migliorerà l’esperienza di acquisto dei clienti indiani e permetterà alle aziende di aggiornare i loro servizi e le loro offerte.

Intanto, Apple ha già investito nella produzione dell’iPhone SE in India e a breve dovrebbe finalmente avviare i lavori per realizzare il primo Apple Store nel paese.