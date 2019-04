Tradizionale rito della Via Crucis che chiude il primo giorno del triduo di preparazione alla Pasqua. La Croce sarà portata nella prima e nell’ultima delle 14 stazioni dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Papa Francesco seguirà la cerimonia – trasmessa in mondovisione – come da tradizione, dalla collinetta posta proprio di fronte al Colosseo, davanti alla Basilica di Massenzio al fianco della Via Sacra che attraversa tutto il Foro Romano fino al Campidoglio. I testi della Via Crucis sono stati affidati a suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata e presidente dell’associazione ‘Slaves no more’, che ha posto al centro delle meditazioni la sofferenza di tante persone vittime della tratta di esseri umani. Al termine della processione, il Papa pronuncerà un discorso-preghiera incentrato sul significato cristiano della Croce.

