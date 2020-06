Via col vento sparisce dal catalogo di Hbo Max. La piattaforma streaming ha agito, nei giorni in cui l’America è scossa dal caso George Floyd, dopo le proteste per i pregiudizi razziali contenuti dall’opera. Via col vento, realizzato nel 1939, secondo Hbo Max “è un prodotto del suo tempo” che descriveva “pregiudizi etnici e razziali, sbagliati allora e sbagliati oggi”. Il film -diretto da Victor Fleming e interpretato da Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard e Olivia de Havilland- tornerà nel catalogo ma non è prevista una data specifica per la ‘riabilitazione’, che sarà abbinata ad una “discussione sul contesto storico”, come si legge sulla Bbc.

